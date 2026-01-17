Bursa'da Bıçaklama Olayı: 18 Yıl Hapis İsteniyor - Son Dakika
Bursa'da Bıçaklama Olayı: 18 Yıl Hapis İsteniyor

17.01.2026 13:49
Evren Arslan, Enes Yılmaz'ı yaraladıktan sonra 18 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

BURSA'da trafikte tartıştığı Enes Yılmaz'ı (39) karnından ve sol bacağından yaralayan Evren Arslan'ın (19) 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıla kadar hapis istenirken; olaya dair görüntüler iddianamede yer aldı. Olay sonrası ağabey Ufuk Arslan'ın kan kaybeden Enes Yılmaz'a tampon yaptığı, bu sırada sanık Evren Arslan'ın da yardım ettiği ve iki kez 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdiği iddianamede yer aldı.

Bursa'da 20 Şubat 2025'te meydana gelen olayda; Evren Arslan, ağabeyi Ufuk Arslan'ın (36) kullandığı hafif ticari araçla evine giderken iddiaya göre elektrikli bisiklet kullanan Enes Yılmaz ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Evren Arslan, Enes Yılmaz'ı karnından ve sol bacağından bıçakladı. Olay sonrası Ufuk Arslan, kan kaybeden Yılmaz'a kardeşiyle birlikte tampon yaptı; Evren Arslan da iki kez 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Enes Yılmaz kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Yoğun bakımda 20 gün kaldıktan sonra sağlığına kavuşan Yılmaz taburcu edilirken; Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kaydedilen olay sonrası kaçan Evren Arslan saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

OLAY KAMERADA

Soruşturma sonrası hazırlanan iddianamede; KGYS kamerası görüntüleri de yer aldı. Nilüfer Caddesi'nde elektrikli bisiklet kullanan Enes Yılmaz'ın ilerlediği, daha sonra tartıştığı Evren Arslan'ın hafif ticari araçtan inerek peşinden koştuğu, ardından bıçakladığı görüldü. Yine görüntülere göre; olay sonrası Evren Arslan'ın, kan kaybeden yaralıya tampon yapan ağabeyine yardım edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı anlar yer aldı.

'ÖLDÜRMEK NİYETİM YOKTU'

Evren Arslan'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 18 yıla kadar hapis istenirken; Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılanmasına başlandı. Evren Arslan, "Olay günü saat 19. 00 sıralarında abim Ufuk ile birlikte iş yerimizden çıktık. Alemdar Mahallesi'ne gidiyorduk. Aracı abim kullanıyordu. Soğanlı Mahallesi'nde kullandığı motosikletle giderken cep telefonunu karıştırıp, yalpalayan sürücüyü ağabeyim korna çalarak uyardı. Tanımadığımız o kişi, bir süre sonra bize hakaret ve küfredince zoruma gitti. Araçtan inip, koşarak peşinden gittim. Ona yumruk attım ama denk gelmedi. Kullandığı motoru üzerime sürünce, iş yerinde kullandığım montumun cebinde kalan bıçağı ona salladım. Yaralanmıştı. Ağabeyimle kendisine tampon yaptık. Bu sırada ben 112'yi iki kez aradım. Suçlamaları bu şekilde kabul ediyorum. Öldürmek niyetim yoktur. Keşke ben yaralansaydım" dedi.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Enes Yılmaz ise yol kenarına park ettiği sırada, yanında geçen aracın çaldığı kornadan korktuğu için 'Ne var' dediğini söyledi. Yılmaz, "Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda yoğun bakımda ağır yaralı olarak tedavi görüyordum. Beni birçok yerimden bıçaklayan sanıktan şikayetçiyim" dedi. Tanık Ufuk Arslan ile taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

