Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı - Son Dakika
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Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı

18.08.2022 09:36
Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı

Bursa'da bir iş yerindeki 250 liralık su sayacını çalan hırsız, dükkanı su basması sebebiyle 20 bin liralık zarara sebep oldu.

Bursa'da bir iş yerindeki 250 liralık su sayacını çalan hırsız, dükkanı su basması sebebiyle 20 bin liralık zarara sebep oldu.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir kafenin su sayıcı hırsız tarafından gece geç saatlerde çalındı. Hırsızlar su saatini çalarken boruyu da kırdı. Su sayıcının bulunduğu yerden tazyikli su akmaya başladı. Sabaha kadar akan su sebebiyle iş yeri su ile doldu. İş yerinde bulunan parkeler kabarırken dolaplar da kullanılmaz hale geldi. Sabiha Aksoy sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Gece yağmur yağmamasına rağmen iş yerinin su basmış olmasına anlam veremeyen işletmeci yaptığı incelemenin ardından su sayacının çalındığını ve bu sebeple iş yerini su bastığını gördü. Hemen yetkililere haber veren işletmeci şimdi oluşan zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor.

Sabiha Aksoy şunları söyledi: " Dükkanı kapattıktan sonra gece hırsızlar gelerek su sayacını çalmışlar. Sabah iş yerini açtığımda su ile dolduğunu gördüm. Hemen yetkililere haber verdim. Parkelerim kullanılmaz halde, dolaplar aynı şekilde. Zararım büyük, nasıl karşılayacağımı düşünüyorum" dedi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hırsız su sayacını çaldı, iş yerini su bastı - Son Dakika
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