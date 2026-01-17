Bursa'da Çay Ocağında Yangın - Son Dakika
Bursa'da Çay Ocağında Yangın

Bursa'da Çay Ocağında Yangın
17.01.2026 06:49
Osmangazi'de çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde çay ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak'ta 5 katlı apartmanın zemin katındaki çay ocağında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın sırasında çay ocağında uyuyan iş yeri sahibi hızla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Aynı apartmanın 1'inci katında ikamet eden ve yangın nedeniyle panik yaşayan yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. Yangın sonrası iş yeri kullanılmaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

