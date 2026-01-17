Bursa'da Çay Ocağında Yangın Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Bursa'da Çay Ocağında Yangın Paniği

Bursa\'da Çay Ocağında Yangın Paniği
17.01.2026 06:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da çay ocağında çıkan yangın paniğe neden oldu, itfaiye alevleri kontrol altına aldı.

Bursa'da çay ocağında çıkan yangın paniğe neden oldu, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay, saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesinde Selimiye Mahallesi Döşemeciler Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın zemin katındaki çay ocağında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Gece saatlerinde iş yerinden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında çay ocağında uyuduğu öğrenilen işletme sahibi, durumu fark eder fark etmez kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak alevlerden son anda kurtuldu. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü.

Yangının etkisiyle apartmanın birinci katında yaşayan bir kadın, panik geçirerek rahatsızlandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle çay ocağı ve içerisindeki eşyalar tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Bursa, Kaza, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Bursa'da Çay Ocağında Yangın Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yan baktın“ kavgası kanlı bitti 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti "Yan baktın" kavgası kanlı bitti! 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu 1.5 yaşındaki bebek yatağında ölü bulundu
Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump’a sundu Machado kendisine verilen Nobel Barış ödülünü Trump'a sundu
Antalya’da araç içinde yanmış ceset bulundu Antalya'da araç içinde yanmış ceset bulundu
Trump “Artık zamanı geldi“ diyerek duyurdu Dikkat çeken Türkiye detayı Trump "Artık zamanı geldi" diyerek duyurdu! Dikkat çeken Türkiye detayı
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi

07:25
YPG’nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
YPG'nin çekilme kararına Şam yönetiminden ilk tepki
07:14
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek
00:22
Atlas’ın başında “ambulans“ diye feryat ediyordu, açıklama geldi
Atlas'ın başında "ambulans" diye feryat ediyordu, açıklama geldi
00:09
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
Dışişleri Bakan Yardımcılığına kritik atama
23:15
Suriye’den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
Suriye'den tarihi karar: Kürt hakları yasayla güvence altına alındı
23:06
Atlas’ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 07:40:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Çay Ocağında Yangın Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.