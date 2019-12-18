Bursa'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'cinsel içerikli ürün' operasyonu - Son Dakika

Bursa'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu

7 saat önce

Bursa'da düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli ilaç, sprey, macun ve enerji içecekleri ele geçirildi.

Bursa'da

Bursa'da düzenlenen operasyonda, cinsel içerikli ilaç, sprey, macun ve enerji içecekleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iki iş yerinde, cinsel gücü artırıcı etkiye sahip olduğu bilinen, daha önceki analizlerde içinde bulundurulması yasak olan afrodizyak etken madde sildenafil ve tadanafil ile ağrı kesici ve romatizmal amaçla kullanılan etken maddeler belirlenen ürünlerin satıldığını belirledi.

Bunun üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin 129 cinsel gücü artırıcı enerji içeceği, 120 ıslak mendil, bin 340 gıda takviyeli kapsül, 405 sprey, 176 çikolata, 240 kahve, 158 macun ve 7 bin 600 ilaç buldu. Söz konusu malzemelerin piyasa değerinin 250 bin lira olduğu bildirildi.

İş yeri sahibi iki kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu
Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu İçeceğine ilaç attığı öğrencisine önce tecavüz etti, ardından evlenmeye zorladı

Son Dakika Haberleri
18:26 "Kıran-8 Sehi Ormanları" operasyonu (4) - Son Dakika
18:26 Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrenciler taburcu edildi - Son Dakika
18:26 Suriyeli ve Afgan öğrenciler, Uluslararası Göçmenler Günü'nde sahne aldı - Son Dakika
18:24 'Türkiye, kapısına gelene kalbini açtı' - Son Dakika
18:21 Dini nikahlı eşini öldüren kocanın cezası 15 yıla düşürüldü - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 18:27:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da "cinsel içerikli ürün" operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]