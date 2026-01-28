Bursa'da Çöken Duvar Yolu Kapatmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Bursa'da Çöken Duvar Yolu Kapatmaya Devam Ediyor

Bursa\'da Çöken Duvar Yolu Kapatmaya Devam Ediyor
28.01.2026 10:28
Kültür Mahallesi'nde çöken istinat duvarı nedeniyle yol 2 aydır kapalı, bölge halkı mağdur.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Kültür Mahallesi'nde Aralık ayında bir caminin yanındaki istinat duvarının çökmesiyle kapanan yol, aradan geçen süreye rağmen halen trafiğe açılmadı. Çift taraflı olarak kapatılan yol nedeniyle hem sürücüler hem de mahalle sakinleri mağduriyet yaşarken, bölge halkı yetkililere sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu. Cami ve Kuran Kursu'nun da iki aydır kapalı olması tepkilere yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi'nde bulunan caminin bitişiğindeki istinat duvarı yaklaşık 2 ay önce çöktü. Olay sonrası güvenlik gerekçesiyle yol araç ve yaya trafiğine, Cami ve Kuran Kursu da vatandaşlara kapatıldı. Ancak geçen süre zarfında bölgede herhangi bir somut çalışma yapılmadığını belirten vatandaşlar, kapanan yolun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Mahalle sakinleri, yolun kapalı olması nedeniyle alternatif güzergahların kullanıldığını, bu durumun hem trafik yoğunluğunu artırdığını hem de camiye ulaşımı zorlaştırdığını dile getirdi.

Bölge halkı, herhangi bir ilerleme kaydedilmemesinden dolayı tepkili olduklarını vurgulayarak, yetkililerin çalışmaları hızlandırmasını ve hem yolun hem de cami çevresinin güvenli hale getirilerek yeniden kullanıma açılmasını talep etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursa'da Çöken Duvar Yolu Kapatmaya Devam Ediyor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:53
09:29
09:05
09:02
08:11
07:42
Bursa'da Çöken Duvar Yolu Kapatmaya Devam Ediyor
