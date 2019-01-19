Son Dakika Haberleri: Bursa'da Denizden Haç Çıkarma Töreni

Bursa'da Denizden Haç Çıkarma Töreni

17 dakika önce

Bursa'da, 96 yıl sonra ilk kez denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Bursa'da Denizden Haç Çıkarma Töreni, System.String[]
Bursa'da, 96 yıl sonra ilk kez denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümünde, Mudanya ilçesindeki Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen ayin ve denizden haç çıkarma töreni yapıldı.


Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayinin ardından katılımcılar, haç çıkarma törenine katılmak amacıyla kortej halinde Tiriliye sahilindeki iskeleye yürüdü.

Burada Patrik Bartholomeos'un duasının ardından denize attığı haçı çıkarmak için teknelerde bekleyenler suya atladı. Haçı, Yunanistan'dan gelen Lehum Vasiliz denizden çıkardı.

Töreni çok sayıda turist ve vatandaş da izledi.


Lehum Vasiliz, AA muhabirine, haçı sudan çıkardığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Haçı çıkardım, çok güzel bir duyguydu. Bu bir yarışma değil, bütün Ortodokslar ve halkların birleşimi için düzenlenen sembolik bir törendi. Farklı bir duygu ve mutluluk hissediyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 04:04 Kaynak: AA

Mudanya, Bartholomeos, Bursa, Güncel
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