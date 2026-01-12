Bursa'da Dere Yatağında Ölüm - Son Dakika
Bursa'da Dere Yatağında Ölüm

12.01.2026 16:16
Yıldırım'da bir kişi dere yatağında ölü bulundu, kimliği tespit edilemedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, dere yatağında ölü bulundu.

Selimzade Mahallesi'nden geçen Gökdere Deresi yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

İtfaiye merdiveniyle dere yatağına giren ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilen erkek cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA

