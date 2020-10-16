Bursa'da doludan zarar gören zeytin üreticilerine destek - Son Dakika

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, geçen hafta etkili olan sağanak ve doludan zarar gören zeytinliklerdeki ürünler, Gemlik Belediyesi tarafından satın alındı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kumla, Karacaali ile Narlı mahallelerinde hasat dönemi yaklaşan zeytine zarar veren dolu yağışının ardından Gemlik Belediyesi harekete geçti.

İlçedeki 413 üretici alınan zeytinler karşılığında 729 bin 48 lira ödeme yapılacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, ilçede daha önce görülmemiş şekilde dolu yağışı ile karşılaştıklarını hatırlatarak "Beklemediğimiz derecede yoğun dolu yağışı nedeniyle zeytin üreticisi, çok büyük zarar gördü. Hasadı yaklaşan zeytin, ağaçtan düşerek yağlık oldu. Üreticimizin piyasa şartlarında zararını karşılaması çok zor olduğundan Gemlik Belediyesi olarak harekete geçtik." ifadesini kullandı.