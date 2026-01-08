Bursa\'da Drift Faciası Averted

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde drift artarken, kontrolden çıkan araç trafiği birbirine kattı. O anlar kameraya yansırken, polis görüntüler üzerine harekete geçti.

Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Minareliçavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HUR plakalı lüks aracıyla trafiğe çıkan sürücü, dönüş esnasında drift atmaya çalıştı. Bu esnada kontrolden çıkan araç ters yöne yöneldi. Diğer sürücülerin dikkati sayesinde kaza yaşanmazken, trafikteki tehlikeli hareket kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine polis ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi. - BURSA