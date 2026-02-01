Bursa\'da El Bombalı Operasyon

BURSA'da polis, 1 el bombası ile 1 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiği otomobildeki 3 şüpheliyi, akaryakıt istasyonu çalışanlarının kıyafetini giyerek yakaladığı ortaya çıktı. O anlar, kameraya yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 16 ADE 596 plakalı otomobil sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İkazlara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu otomobil kısa sürede durduruldu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 1 el bombası ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombası üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından el bombası güvenlik amacıyla muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, ikazlara uymayarak kaçan sürücü ile yanındaki 2 kişinin, polisler tarafından kılık değiştirerek yakalandığı ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonuna giren polislerin, buradaki pompacıların kıyafetlerini giyip, yol kenarında duran otomobilin yanına giderek, 3 şüpheliyi yakaladığı öğrenilirken, o anlar kameraya da yansıdı.