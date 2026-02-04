Bursa'da Emekli Polis Kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bursa'da Emekli Polis Kayboldu

Bursa\'da Emekli Polis Kayboldu
04.02.2026 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

77 yaşındaki emekli polis Ali Fuat Uzunoğlu, gece yarısı zili çalan kişiyle görüştükten sonra kayboldu.

Bursa'da gece yarısı zili çalan kişi ile konuşmak için kapının önüne çıkan 77 yaşındaki emekli polis Ali Fuat Uzunoğlu'ndan bir haftadır haber alınamıyor. Yaşlı adamın şüpheli bir şekilde ortadan kaybolmasının ardından polis ekipleri çok yönlü araştırma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi ilçesine bağlı Selamet Mahallesi'nde 3 katlı binanın 3'üncü katında eşiyle birlikte yaşayan 3 çocuk ve 5 torun sahibi 77 yaşındaki Ali Fuat Uzunoğlu'nun 29 Ocak'ta gece yarısı zili çalındı. Zili çalan kişiyle görüşmek için kapıya inen yaşlı adamdan o andan sonra bir daha haber alınamadı.

Ali Fuat Uzunoğlu'nun eşinin çocuklarını arayıp haber vermesinin ardından olay polise bildirildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan yaşlı adamın izini bulmak için tahkikat başlattı. Emekli polis memuru Ali Fuat Uzunoğlu'nu bulabilmek için 3 ayrı şubeden özel ekiplerin araştırma yaptığı bildirildi.

Babam evden camiye, camiden eve giden biriydi

Anne ve babasının üç katlı binanın en üst katında yaşadıklarını, orta katın boş olduğu ve alt katının dükkan olduğu; binada anne ve babasından başka kimsenin oturmadığını belirten Murat Uzunoğlu, "Babam zilin çalması üzerine pencereden bakmış ve kimseyi göremeyince anneme 'ben kim diye bakıp geliyorum' demiş. Bir tek aşağıya indiğini biliyoruz. O andan sonra bir daha babamı görmedik. Zili kim ya da kimler çaldı, kapının önünde kim vardı, araç var mıydı, yok muydu bilmiyoruz. Kimse görmemiş. Telefonunu da evde bırakmış ekipler evde aranması gereken her yeri aradılar alttaki boş daire ve dükkanı kontrol ettiler ama babamın izine halen rastlanmadı" dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Murat Uzunoğlu, "İnsaniyet namına, babamı gören ya da yerini bilenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da +90 505 335 42 23, +90 545 636 55 79, +90 505 776 35 60 numaralı telefonlara bilgi versin" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Polis, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Emekli Polis Kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:47:34. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Emekli Polis Kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.