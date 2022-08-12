Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar

12.08.2022 09:22
Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar

Bursa'da ev sahibinin oğlu kız kaçırınca evden çıkmasını istediği bir aile; yeni bir ev bulamayınca 3 çocuğuyla sokakta kaldı.

Bursa'da ev sahibinin oğlu kız kaçırınca evden çıkmasını istediği bir aile; yeni bir ev bulamayınca 3 çocuğuyla sokakta kaldı. Eşyalarını kamyonete yükleyen aile bir otoparka sığındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Beşyol mahallesinde kirada yaşadığı evin sahibinin oğlu kız kaçırıp evlenince, evinin boşaltılmasını istediği 3 çocuk babası kiracı Zafer Demirci, yeni bir ev bulamayınca eşi ve çocuklarıyla 2 gündür parkta yaşıyor.

Yeni bir ev kiralamak için bir ev sahibiyle anlaştığını ve işsiz olduğu için ev sahibinin evi kiralamaktan vazgeçtiğini söyleyen Demirci, "Maalesef iki gündür çoluk çocuk dışarıda kalıyoruz. Ev bulamıyoruz, çalışamıyoruz. İşsizim ve belirli giderlerimiz var. Şuan evsiziz ve devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Ev sahibinin oğlu kız kaçırmış. İstenilmedik ve bundan dolayı evden çıkmak zorunda kaldık. Nakliyeci bile bizimle mahvoldu. Çoluk çocuk dışarıda kaldık. Bir ev sahibiyle anlaşmıştık. Sonra kararından vazgeçti. Köyden oğlu gelip tadilat yapacakmış bahanesiyle istenilmedik. Biz Bursa'da yaşıyoruz. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Eşyalarımızla dışarıda kaldık. Durumumuz kötü" dedi. - BURSA

YORUMLAR
500
Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Kaynak: İHA

Osmangazi, kiracı, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:32 ORC'a göre AK Parti'nin oyları yüzde 27'ye düşerken İYİ Parti'nin oyları yüzde 22'ye yükseldi
12:21 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi hedefi önündeki tek engel olan Kopenhag maçına tam kadro gidiyor
12:09 Kılıçdaroğlu YSK bilgilerini nereden aldığını açıklamadı! CHP'nin düzeltme yapması sonrası İçişleri Bakanı Soylu özür bekliyor
12:29 Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Ceglia: Kafamda Türkiye her zaman Osmanlı İmparatorluğu olarak canlanıyordu
11:50 Akılalmaz kuş her gün aynı saatte pencere içerisinden girerek para bırakıyor
11:38 Tuz Gölü'nü alg ve bakteriler sardı! Gölün pembeye dönmesinin nedeni belli oldu
11:28 Sigara bağımlısının akciğer görüntüsü korkuttu! Farkı gören bırakabilir
11:25 Şovmen Mehmet Ali Erbil cinsel ilişki hayatını anlattı: Haftada 6 gün yaptım
11:24 Bu nasıl bir zalimlik! İnsan kaçakçısı, 39 göçmenin kamyon kasasında ölümüne neden oldu
11:02 Hülya Avşar'ın yeni şarkısı "Yapma Aşkım"ın klibi yayınlandı! Sakızı ağzından çıkarıp göğsüne yapıştırdığı anlar olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 12:44:50. #1.11#
SON DAKİKA: Ev sahibinin oğlu kız kaçırınca 3 çocukla sokakta kaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement