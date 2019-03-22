Bursa'da Fabrikada Yangın (1)
23 dakika önce
Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın fabrikanın tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bursa
'nın Yıldırım
ilçesi İsabey
Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Yangın fabrikanın tamamını sararken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gökyüzünden yükselen dumanlar Bursa'nın birçok yerinden görülürken, yangının çevredeki depolara da sıçradığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:28 Kaynak: DHA
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