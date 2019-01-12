Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fetö Operasyonunda 6 Tutuklama

Bursa'da Fetö Operasyonunda 6 Tutuklama

54 dakika önce

BURSA (İHA) – Bursa'da FETÖ/PDY'nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bursa'da Fetö Operasyonunda 6 Tutuklama, System.String[]
BURSA (İHA) – Bursa'da FETÖ/PDY'nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin doktor ve öğretmen yapılanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerin güncel kurban bağışı listesinde bulunduğu öğrenilirken, evde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve 1 dolar ele geçirildi. Doktorun kamu hastanelerinde çalıştığı, örgütün yapılanmasında üst düzey yönetici konumunda olduğu ve ByLock görüşmelerini başka bir örgüt üyesinin üzerinden yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları da belirlendi. Mahkemeye çıkarılan 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:46 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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