Bursa'da güven timleri güven verdi - Son Dakika

Bursa'da güven timleri güven verdi

20.10.2020 09:36
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Bursa'da çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde konuşlanan güven timleri, yankesicilere dolandırıcılara göz açtırmıyor.

Bursa'da çarşı ve pazar gibi kalabalık yerlerde konuşlanan güven timleri, yankesicilere dolandırıcılara göz açtırmıyor. Kılıktan kılığa giren polisler, son olarak balıkçı tezgahın gözüne kestiren yankesiciyi kıskıvrak yakaladı. Balıkçı kılığındaki polisleri görünce şok olan hırsızın vatandaşın cebinden çaldığı cüzdan elinde kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı güven timleri başarılı çalışmalarıyla esnafa ve vatandaşa güven veriyor. Gün boyu çarşı ve Pazar gibi kalabalık yerlerde yaya olarak devriye gezen polisler tecrübe ve ustalıkları sayesinde çoğu zaman suç oluşmadan engellemeyi başarıyorlar. Suçüstü denilen teknikle aynı gün bir yankesici ve bir dolandırıcı yakalayan polisler, bir vatandaşın parasını kurtarırken, kuyumcu esnafını da dolandırılmaktan son anda kurtardı.

Gökdere Pazar alanında devriye gezen 2 kişilik güven timi, bir şahıstan şüphelenerek takibe aldı. Şahsın tezgahlar önünde keşif yaptığını anlayan polis memurları tecrübelerine dayanarak Pazar çıkış bölümünde yer alan balıkçıların olduğu bölümde yankesicilik yapacağını tahmin ederek diğer ekibe haber verildi. Yankesicilik yapacağından şüphelenen kişi gelmeden polisler balıkçı tezgahında tedbir aldılar. Polislerden biri balıkçı yeleği giyerek kesim tahtasında balık kesmeye başlarken diğer polislerde başka tezgahlara dağıldı.

Polislerden habersiz kaçışın kolay olduğu pazarın çıkış bölümünde pusuya yatan yankesici alışverişe gelen ve pantolonunun arka cebinde cüzdanı olan Tarım Müdürlüğü'nde çalışan N.A.'yı gözüne kestirdi. 1 saat boyunca balık kesen polis memuru ise dikkatle yankesiciyi gözledi. Harekete geçip vatandaşın cebinden cüzdanı alacağı anda balıkçının üzerine atlamasıyla neye uğradığını şaşıran yankesici çaresizce teslim oldu.

Tarihi Kapalı Çarşı'da kuyumcuları hedef seçen dolandırıcılar ise ustalıkla yaptıkları sahte altınları işyerlerine satmaya başladı. 6 kuyumcunun dolandırıldığı olayı araştırmaya başlayan güven timleri bu bölgede yoğunlaştı. Binlerce kişi arasından eşkali belirlenen dolandırıcı kadın polisler tarafından takibe alındı. Çok iyi kamufle olan polislerin kendisini takip ettiğinden habersiz olan kadın yine sahte altını bozdurmak için girdiği bir kuyumcuda suçüstü yakalandı.

Oda başkanı teşekkür etti

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, çarşıda güven timlerin varlığının kendilerini rahatlattığını suç oranının önceki yıllara oranla yarı yarıya azıldığını söyledi. Gün boyu çarşıda gezen sivil polislerin hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarını engellediğini belirten Altıkardeş, "WhatsApp grubu kurduk. Polis arkadaş bize çalıntı ürünleri atıyor esnafımız bu ürünü almadığı gibi şüpheliyi anında bildiriyor. Kuyumcu arkadaşlarda şüphelendiklerini bu guruba atarak anında müdahale edilmesi sağlanıyor. Güven timleri çarşımıza güven getirdi" dedi. - BURSA

Bursa'da güven timleri güven verdi
Bursa'da güven timleri güven verdi
Bursa'da güven timleri güven verdi
Bursa'da güven timleri güven verdi
Bursa'da güven timleri güven verdi
Bursa'da güven timleri güven verdi
Bursa'da güven timleri güven verdi

Dolandırıcı, Kuyumcu, Pazar, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da güven timleri güven verdi - Son Dakika

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