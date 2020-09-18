Bursa'da hafriyat dökerek çevreyi kirleten şirkete 265 bin lira para cezası - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, çevreye hafriyat döktüğü tespit edilen şirkete 265 bin 497 lira para cezası verildi.

Kanlıçınar mevkisinde, çevreye hafriyat dökülerek kirliliğe neden olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Tim Komutanlığı ekipleri hareke geçti.

Bölgeye giden ekipler bir şirkete ait kamyonun hafriyat getirerek boş bir araziye döktüğünü tespit etti.

Suçüstü yakalanan kaçak döküm yapan şirkete, Büyükşehir Belediyesi Çevre Denetleme Şubesi ekiplerince çevrenin kirletilmesinden dolayı 265 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.