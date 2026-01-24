Bursa\'da İntihar Girişimi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir şahıs eşiyle tartışınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, şahıs güçlükle polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi.

Olay, Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ö. isimli şahıs eşiyle yaşadığı tartışma sonrası 5 katlı bir binanın çatısına çıkıp intihar etmeye kalkıştı. Şahsın çatıdan kendisini sarkıttığını gören vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saatlerdir çatıda bekleyen şahıs polis ekiplerinin ikna çabasıyla çatıdan indirilirken, şahsın eşiyle barışmak için çatıya çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili olarak polis tarafından tahkikat başlatıldı. - BURSA