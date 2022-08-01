İpek kozasından tablo yapıyorlar

BURSA'da İpek Evi'nde kurs alan kadınlar, ipek kozasından tablo yapmayı öğreniyor. Alışılmışın dışında ipliğe dönüştürülmeden kozanın kesilip, şekil verilip, boyanmasıyla ortaya çıkan tablolar ise İpek Evi'nde satılıp, kadınların bütçesine katkı sağlıyor.

İpek Evi, Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, NİLSEM ve Misi Köyü Kadınları Yardım ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle, Misi'de restore edilen tarihi bir binada faaliyete geçti. Geleneksel ipek böcekçiliği zanaatının turizme kazandırılması amacıyla hizmete açılan İpek Evi'nde kadınlara ipek kozasıyla ilgili kurslar verilmeye başlandı. Kurs kapsamında İpek Evi'ne gelenler, eğitici Nadide Yakıt'tan aldıkları derslerle ipek kozasından tablo, dekoratif ürünler ve gelin çiçeği gibi ürünleri yapmayı öğreniyor. Alışılmışın dışında ipliğe dönüştürülmeden kozanın kesilip, şekil verilip, boyanmasıyla ortaya çıkan tablolar ise İpek Evi'nde satılıyor. Burada ipek kozasından tablo ve dekoratif ürünler yapmayı öğrenen kadınlar, hem de aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi NİLSEM Eğitim Merkezi'nde eğitici Nadide Yakıt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmaya yüz tutmuş işleri nesillere tanıtmak amacımız. Kadınlara ders veriyorum. İpek kozasından çeyizler, tablolar, yaka çiçekleri, gelin buketleri yapıyoruz. Çünkü kozayı ben bir kumaş olarak düşünüyorum. İpek kozasıyla hanımlara yeni öğrettiğimiz işlerle aile bütçesine katkı vermelerini sağlıyoruz. Amacımız bir yandan da bu işleri geleceğimize taşımak. İpek alındığında hemen ipliğe çevrilirse ipek dokuma da kullanılıyor. Onu sıcak suda alıyorlar. Ben tamamen görsel ve tablo şeklinde kullandım. Yaptığım ürünleri ipek boyasıyla boyuyorum. Bütün tablolardaki her çiçeği yapabiliyorum. Balıklar, kuşlar yapıyorum. İpek kozasını kendin yapıyorum ipekle birleştirerek. Ama tablonun altında muhakkak ipek kumaş kullanıyorum. Çok güzel görseller ortaya çıkıyor ve çok güzel kalıcı oluyor. Kadınlar burada yavaş yavaş öğreniyorlar. Bizim amacımız zaten onları eğitmek ve öğretmek. Aile bütçesinin katkıları olsun. Hiçbir şey yapamıyorlarsa giderken bir arkadaşına hediye götürebilir. Yani güzel şeyler üretiyoruz."