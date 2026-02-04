Bursa'da Kalp Krizi: 12. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Bursa'da Kalp Krizi: 12. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti

04.02.2026 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rabia Akyüz, okulda geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'da okulda geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan 12'nci sınıf öğrencisi Rabia Akyüz (17), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım ilçesinde eğitim veren Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Rabia Akyüz, dün ders sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyüz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Rabia Akyüz, hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğan Rabia, bugün Bursa'da toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa'da Kalp Krizi: 12. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti

11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
10:25
Dev bir marka daha Türkiye’ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 11:51:26. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da Kalp Krizi: 12. Sınıf Öğrencisi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.