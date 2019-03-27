Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Maskeli Cinayette 2 Kişiye Müebbet Hapis

Bursa'da Kar Maskeli Cinayette 2 Kişiye Müebbet Hapis

1 saat önce

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 2017 yılında unlu mamüller üretimi yapan Mehmet Öztürk'ü (34) işyerine yüzüne kar maskesi takarak girip tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile azmettirici olduğu öne sürülen Harun Saçan'ın (41) yargılanması tamamlandı.

Bursa'da Kar Maskeli Cinayette 2 Kişiye Müebbet Hapis, System.String[]
BURSA'nın Mudanya ilçesinde, 2017 yılında unlu mamüller üretimi yapan Mehmet Öztürk'ü (34) işyerine yüzüne kar maskesi takarak girip tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İbrahim Çapur (33) ile azmettirici olduğu öne sürülen Harun Saçan'ın (41) yargılanması tamamlandı. Son savunmalarında üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmeyen Çapur ile Saçan, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Çapur, "Uyuşturucunun etkisiyle robota döndüm, daha sonra kar maskesi takıp dükkanını bastım ve 2 el ateş ettim" dedi.

Olay, 2017 yılının Eylül ayında Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kar maskesi takıp unlu mamuller üretimi yapan Mehmet Öztürk'ün iş yerine gelen İbrahim Çapur, tabancayla iki el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunların hedefi olan Öztürk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra İbrahim Çapur ile olayın azmettiricisi olduğu iddiasıyla Harun Saçan, gözaltına alınıp, tutuklandı. 

Şüpheliler hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açıldı. Karar duruşmasına tutuklu sanıklar İbrahim Çapur, Harun Saçan ile avukatları ve öldürülen Mehmet Öztürk'ün eşi Çilem Öztürk, katıldı. Daha önce antika eşya satışı yüzünden tartıştığı Mehmet Öztürk ile aralarında husumet bulunduğu için İbrahim Çapur'u cinayete azmettirmekle suçlanan Harun Saçan, "Mehmet Öztürk ile aramızda husumet yoktur. İbrahim'in Mehmet Öztürk'ü neden vurduğunu bilmiyorum. Benim kendisini ihbar ettiğimi düşünerek, İbrahim bana iftira atmaktadır" sözlerini tekrarladı.

'UYUŞTURUCUNUN ETKİSİYLE ROBOTA DÖNMÜŞTÜM'

Olay günü Harun Saçan'ın kendisine esrar içirdiğini ileri süren İbrahim Çapur, "Esrar içerken Mehmet diye birinden bahsetti. Mehmet'in tarihi eser işi yaptığını, kendisine bir yanlışı olduğunu, Mehmet'i vuracağını söyledi. Bana 'sen vur' dedi, kabul etmedim. Uyuşturucunun etkisiyle robota dönmüştüm. Olay yerine geldiğimizde bana maskeyi yüzüme geçirip eldivenleri de giymemi söyledi. Öyle yaptım ve silahla içeriye girip iki el ateş ettim" dedi.

Duruşmada son sözleri sorulan her iki sanık, suçsuz olduklarını söyleyerek, tahliyelerini istediler. Kocası öldürülen Çilem Öztürk, sanıkların cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aradan sonra tutuklu sanıklar İbrahim Çapur ile Harun Saçan'a ömürboyu hapis cezası verdi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:32 Kaynak: DHA

Mehmet Öztürk, Kar, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den 5 İl İçin Kritik Uyarı! Kar ve Soğuk Hava Geliyor Piar Araştırma, 9 İlin Anket Sonuçlarını Yayınladı! Bursa'da CHP Yarışı Önde Götürüyor Ekmek Teknesi'nde Ölü Karakterini Canlandıran Mehmet Usta, Sosyal Medyada Gündem Oldu Genç Adam, Kuzeni Tarafından Sokak Ortasında Pompalı Tüfekle Vurularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 11:13:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kar Maskeli Cinayette 2 Kişiye Müebbet Hapis
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]