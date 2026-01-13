Bursa'da Kartpostallık Kar Manzaraları - Son Dakika
Bursa'da Kartpostallık Kar Manzaraları

Bursa\'da Kartpostallık Kar Manzaraları
13.01.2026 11:01
Bursa'da etkili kar yağışı, Uludağ eteklerindeki tarihi evleri beyaza bürüdü.

Bursa'da şehir merkezine yağan kar yağışıyla birlikte Uludağ'ın eteklerindeki tarihi evler, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bursa'da dün geceden beri etkili olan kar yağışıyla birlikte şehrin simgeleri haline gelen mekanları da beyaza büründü. Bursa'nın sembol olmuş yerleri karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uludağ'ın eteklerinde birbirinden farklı renkleriyle cümbüş oluşturan evler havadan böyle görüntülendi. Termometrelerle hava sıcaklığını 1 derece olarak ölçerken, akşam ise bun sıcaklığın -3 olması bekleniyor.

Meteorolojinin resmi internet sitesine göre Bursa'da yarın da etkili olacak kar yağışının ardından hafta sonuna kadar kar beklenmiyor. - BURSA

