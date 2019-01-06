Son Dakika Haberleri: Bursa'da Kaybolan Genci Afad Ekipleri Kurtardı

Bursa'da Kaybolan Genci Afad Ekipleri Kurtardı

17 dakika önce

Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Kampüsü'ndeki ormanlık alana kaçarak kaybolan Murat A., AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından bulundu.

Bursa'da, Uludağ Üniversitesi Kampüsü'ndeki ormanlık alana kaçarak kaybolan Murat A., AFAD ekiplerinin 3 saatlik çalışmasının ardından bulundu. Murat A., 'Uyuşturucu hapın etkisindeydim o yüzden kaçtım" dedi.

Olay, gece saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle mahallesinde bulunan Uludağ Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. Sabah Mersin'den Bursa'daki dayısı Ramazan Ak'ın yanına gelen Murat A. (25), saat 03.30 sularında dayısıyla birlikte kuzenini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine iğne yaptırmak için yola çıktı. Hastaneye yaklaştıkları sırada dayısı Ramazan Ak'dan aracı durdurmasını isteyen Murat A, ormanlık alana doğru aniden koşarak kayboldu. Yeğenini bir süre arayan fakat bulamayan Ramazan Ak, durumu polis ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından Murat A'yı ormanlık alanda buldu. Ramazan Ak, yeğeninin bulunmasına çok sevinerek bir süre sarıldı. Polis ekiplerinin Murat A.?ya neden kaçtığını sorması üzerine, uyuşturucu hap kullandığını ve onun etkisinde olduğunu söyledi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen Murat A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Oğlunu hastaneye götürdüğü sırada yeğeninin arabadan kaçtığını belirten Ramazan Ak, 'Hanım iğneden falan bahsetti. Kendisi Mersin'den sabah geldi. Baktım ben kafa dengesi yerinde değil. Arabayı durdurmamı istedi. Birden indi, kapıyı çarptı ve ormana doğru kaçtı. Ne olduğunu anlamadık. Bir şeyden mi korkuyor bir şeyden mi kaçıyor anlamadım. Sabahtan beri gözlemlediğim kadarıyla psikolojisinin iyi olmadığını anladım. 5 ay önce abisinin düğününde gördüğümde hiçbir şeyi yoktu pırlanta gibi çocuktu ama şimdi öyle değil" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 07:16 Kaynak: DHA

Ramazan Ak, Uludağ Üniversitesi, AFAD, Bursa, Güncel
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