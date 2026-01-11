Bursa'daki ormanlık alanda kaybolan 2 kişi Bursa Acil Müdahale (BAM) ve itfaiye ekiplerince bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ormanlık alanda 2 gencin kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçildi.
BAM ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 2 genç, Dobruca bölgesindeki ormanlık alanda bulundu.
Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da Kaybolan İki Genç Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?