Bursa'da Koah Hastası Adam Pompalı Tüfekle Kafasına Ateş Ederek Canına Kıydı
1 saat önce
Bursa'da KOAH hastası olan 62 yaşındaki Mehmet Emin Elbasan, yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek canına kıydı.
Bursa
'da KOAH
hastası olan 62 yaşındaki Mehmet Emin Elbasan, yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek canına kıydı. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi
İlçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yıl önce eşinden boşanan ve bir çocuk babası olan Mehmet Emin Elbasan yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek canına kıydı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıya kırarak içeriye girdi. Ekipler kanlar içerisinde yerde yatan Elbasın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
Morgu'na kaldırıldı. Mehmet Emin Elbasan'ın uzun süredir KOAH hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:51 Kaynak: DHA
Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
ÖSYM Eski Başkanı Demir'in Gözaltı Fotoğrafları Ortaya Çıktı
AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı