Son Dakika Haberleri: Bursa'da Koah Hastası Adam Pompalı Tüfekle Kafasına Ateş Ederek Canına Kıydı

Bursa'da Koah Hastası Adam Pompalı Tüfekle Kafasına Ateş Ederek Canına Kıydı

1 saat önce

Bursa'da KOAH hastası olan 62 yaşındaki Mehmet Emin Elbasan, yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek canına kıydı.

Bursa'da KOAH hastası olan 62 yaşındaki Mehmet Emin Elbasan, yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek canına kıydı. Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 17 yıl önce eşinden boşanan ve bir çocuk babası olan Mehmet Emin Elbasan yalnız yaşadığı evde pompalı tüfekle kafasına ateş ederek canına kıydı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapıya kırarak içeriye girdi. Ekipler kanlar içerisinde yerde yatan Elbasın'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mehmet Emin Elbasan'ın uzun süredir KOAH hastası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:51 Kaynak: DHA

KOAH, Bursa, Güncel
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