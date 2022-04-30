Bursa'da kontrolden çıkan kamyon yan yattı : 1 yaralı - Son Dakika

Bursa'da kontrolden çıkan kamyon yan yattı : 1 yaralı

BURSA - Bursa'da meydana gelen trafik kazasında bir nakliye firmasına ait olan kamyon yan yattı. Kazada sürücü hafif yaralanırken kamyonda bulunan diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 16: 25 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir-Bursa karayolundan İzmit istikametine giden H.K yönetimindeki 41 F 3645 plakalı kamyon, Terminal mevkiine geldiğinde sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucunda yol kenarındaki beton bloklara çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan kamyon yan yattı.

Üç kişinin bulunduğu kamyonda sürücü hafif yaralanırken, diğer iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı sürücü H.K olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi.