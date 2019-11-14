Bursa'da kültür sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), "Akide Şekeri", "Yalan Makinesi" ve "Keşanlı Ali Destanı" oyunlarını sanatseverlerle buluşturacak.

Ali Meriç'in yazdığı "Akide Şekeri" adlı oyunun yönetmenliğini Cenk Turan, dekorunu Özge Akarsu, kostümlerini Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman ve koreografisini Gizem Çakmak üstlendi.



Ceren Kayış, Çağrı Dulun, Hayati Özen, Cenk Turan ve Öykü Esendemir'in de aralarında bulunduğu oyuncuların rol aldığı ve Osmanlı döneminin yansıtıldığı oyunda, Akide'nin, ev ararken kendini bir anda komik durumların içinde bulması ele alınıyor.



Oyun, Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 16 Kasım Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.



Yalan Makinesi



Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinesi" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran yaptı.



Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedi oyununda, "eli maşalı" bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar ele alınıyor.



Oyun, bugün, yarın ve 16 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Keşanlı Ali Destanı

Türk tiyatro tarihinin başyapıtlarından, usta kalem Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı"nın yönetmenliğini, BDT rejisörü Bora Özkul üstleniyor.



Dekorunu Emre Satı, kostüm tasarımını Fatma Sarıkurt, ışık tasarımını Ali Karaman'ın yaptığı oyunun koreografisi Deniz Çığ'a ait.



Halil Balkanlar, Arzu Tan Bayraktutan, Levent Uzunbilek'in de aralarında bulunduğu kalabalık bir oyuncu kadrosuna sahip oyunda, işlemediği bir cinayetten dolayı mahkum ve kahraman olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha'nın imkansız aşkı anlatılıyor.



Oyun, AVP sahnesinde 19 ve 20 Kasım'da saat 20.00'den itibaren izlenebilecek.