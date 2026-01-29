Bursa'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Bursa'da kent genelinde kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde sabah saatlerinde başlayan rüzgar, etkisini artırarak devam ediyor.
Hızı saatte 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Kuvvetli rüzgarın yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
