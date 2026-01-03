Bursa'da Lodos Etkisi: Konteynerler Devrildi - Son Dakika
Bursa'da Lodos Etkisi: Konteynerler Devrildi

03.01.2026 15:19
Bursa'da saatte 51 km hıza ulaşan lodos konteynerleri ve ağaçları devirdi, araçlar zarar gördü.

KONTEYNER YAPILAR SÜRÜKLENDİ, AĞAÇLAR ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bursa'da, saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkilerken, Orhaneli yolu üzerindeki konteyner yapılar yola sürüklenip devrildi. Otobüs durağı da kuvvetli rüzgara dayanamazken, kökünden sökülen bir ağaç ise hafif ticari araçların üzerine devrildi.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: DHA

