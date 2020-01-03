Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2) - Son Dakika

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Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2)
6 saat önce
SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDABursa'da E.K.'nin gerçekleştirdiği banka soygunu güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'da E.K.'nin gerçekleştirdiği banka soygunu güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bankaya giren E.K.'nin elindeki şemsiyeyi bırakmasının ardından vezneye yönelerek, banka görevlisine silah doğrulttuğu ve zorla paraları çantaya doldurttuğu görülüyor. Banka içerisindeki müşterilerin yaşadığı panik de görüntülerde yer alırken, soyguncunun 40 saniye içerisinde 43 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı belirlendi.
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