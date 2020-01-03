Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2) - Son Dakika

Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2)

6 saat önce

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDABursa'da E.K.'nin gerçekleştirdiği banka soygunu güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da maskeli banka soyguncusu yakalandı (2), System.String[]

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bursa'da E.K.'nin gerçekleştirdiği banka soygunu güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bankaya giren E.K.'nin elindeki şemsiyeyi bırakmasının ardından vezneye yönelerek, banka görevlisine silah doğrulttuğu ve zorla paraları çantaya doldurttuğu görülüyor. Banka içerisindeki müşterilerin yaşadığı panik de görüntülerde yer alırken, soyguncunun 40 saniye içerisinde 43 bin lirayı alarak kayıplara karıştığı belirlendi.


Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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