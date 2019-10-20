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Bursa'da minibüs ile tırın çarpıştığı kaza

10 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Bursa'da minibüs ile tırın çarpıştığı kaza, System.String[]

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde minibüs ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Firoz Mahallesi'nden ilçe merkezinde 15 Ekim'de gerçekleşen ve iki kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan ve Bursa'daki bir hastaneye kaldırılan Hayriye Altın (64), hayatını kaybetti.

Altın'ın cansız bedeni Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Geçen salı günü, ilçe merkezindeki pazarda ceviz satmaya gitmek için yola çıkan Yaşar Bağcı (65) idaresindeki 10 ACM 54 plakalı minibüs, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Göynükbelen Mahallesi yol ayrımında Ahmet Balı'nın kullandığı 16 N 9362 plakalı tırla çarpışmıştı. Kazada, minibüste bulunan Ahmet Bake (64) kaza yerinde, Yaşar Bağçı kaldırdığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 02:04 Kaynak: AA
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