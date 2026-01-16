Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı
16.01.2026 00:19
Bursa'da devrilen motosikletten düşen sürücü ve yolcu yaralandı, ehliyetin olmadığı ortaya çıktı.

BURSA'da otomobille çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü ile arkasında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu A.H.'nin (17) kullandığı 16 MC 7200 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan İbrahim G. (25) idaresindeki 16 LJ 211 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü ve yolcu konumdaki arkadaşı yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerinin yaptığı incelemede motosiklet sürücü A.H.'nin ehliyetinin olmadığı anlaşıldı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

