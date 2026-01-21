Bursa'da Otobüste Tartışma: Saldırgan Gözaltında

GÖZALTINA ALINDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde belediye otobüsünde M.E., boş koltuk olmasına rağmen, yer verme nedeniyle tartıştığı yolcuyu darbetti. Saldırganın, darbettiği kişinin başında beklediği ve "Komutanımı çağırın" diye bağırdığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,