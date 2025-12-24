Bursa'da Otomobil Bisikletliye Çarptı: 1 Yaralı - Son Dakika
Bursa'da Otomobil Bisikletliye Çarptı: 1 Yaralı

24.12.2025 17:32
Bursa-Mudanya yolunda otomobil bisikletliye çarpıp 15 metre sürükledi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'dan Mudanya'ya seyir halinde olan bir otomobilin bisikletliyle çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 15.20 sıralarında, D575 Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Göynüklü Kavşağı'na giriş yapmak isteyen 34 FS plakalı otomobil sağ şeritte ilerlediği sırada emniyet şeridinde bisikletiyle seyir halinde olan K.Y. isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet sürücüsü 15 metre sürüklendi. Bbisikletin otomobilin altına girmesi sonucu arka tekerleklerinin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesinde bisikletlinin bir anda aracın önüne çıktığını, durumu fark eder etmez frene bastığını ancak kazanın önüne geçemediğini kaydetti.

Kazanın ardından yaralı bisikletli, annesiyle telefonla irtibata geçerek durumu bildirdi. Olay yerine gelen anne, çocuğunu yaralı halde görünce sinir krizi geçirdi. Anne, kazaya karışan sürücüye saldırmak istediği sırada, bölgede bulunan jandarma ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı bisiklet sürücüsü, ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ve trafik ekipleri, kazanın meydana geliş şeklinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

