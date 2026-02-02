Bursa'da Otomobil Vandalizmi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa'da Otomobil Vandalizmi

Bursa\'da Otomobil Vandalizmi
02.02.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 3 şüpheli, park halindeki araçları vandalize etti ama otomobil sahipleri şikayetçi olmadı.

BURSA'da kaldırımda yürürken park halindeki 2 otomobilin aynalarını kırıp, kaportalarını kesici aletle çizen 3 şüpheli yakalandı. Toplam 31 suç kaydı bulunan şüpheliler, araç sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen M.İ. (19), S.K. (22) ve H.D. (19), park halindeki 2 otomobilin aynasını kırıp, ellerindeki kesici aletle kaportalarını çizdi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin incelemelerinde M.İ.'nin 13, H.D.'nin 14 ve S.K.'nin 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

50 BİN LİRALIK ZARARA ŞİKAYET YOK

Araçlardaki zararın 50 bin lira olduğu ifade edilirken, şüpheliler, otomobil sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Yıldırım, Olaylar, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Otomobil Vandalizmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler

10:01
Fatih Ürek’in cenazesine damga vuran görüntü Ünlü isim tepkisiz kalamadı
Fatih Ürek'in cenazesine damga vuran görüntü! Ünlü isim tepkisiz kalamadı
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
09:09
Bill Gates’in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
Bill Gates'in eski eşinden Epstein sözleri: O iğrençti, kötülüğün vücut bulmuş hali gibiydi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 10:11:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa'da Otomobil Vandalizmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.