Bursa'da park halindeki tır yandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki tır yandı.
Süleymaniye Mahallesi Tır Garajı mevkisindeki sokakta park halinde bulunan yabancı plakalı tırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu söndürülen yangının ardından tır, kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 11:27 - Kaynak: AA
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