Bursa'da Polisten Büyük Operasyon

05.02.2026 15:05
Bursa'da hapis cezası geçmişi olan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi, çok sayıda silah ele geçirildi.

Bursa'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik polis ekiplerince geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Aylar süren teknik takip ve titiz saha çalışmaları sonucu, çok sayıda suç kaydı bulunan firarilerin izine ulaşıldı.

Edinilen bilgiler doğrultusunda harekete geçen ekipler, hakkında 10 ayrı dosyadan toplam 18 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahsı, birlikte hareket ettiği F.Ç. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 12 fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Operasyonun devamında çalışmalarını genişleten asayiş ekipleri, 'nitelikli yağma' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan A.G., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan yakalama kararı bulunan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan M.Y.Ö. ile başkasına ait banka ve kredi kartının kullanılması, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından 9 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.G. isimli şahısları da yakaladı.

Gözaltına alınan tüm şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, kent genelinde suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BURSA

