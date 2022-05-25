Bursa'da sahte alkol ve kaçak tütün ürünleri sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl KOM Grup Amirliği tarafından sahte alkol ve kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 5 kişi operasyonlarla gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre İnegöl KOM Grup Amirliği tarafından ilçe genelinde kaçakçılığını önlemeye yönelik son 15 gün içerisinde birçok adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda, Yenice Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi, Yeni Mahalle ve Yunusemre Mahallesinde bulunan iş yerlerinde ve ikametlerde yapılan aramalar gerçekleştirildi.

İkamet ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 750 paket bandrolsüz kaçak sigara, 63 kilogram nargile tütünü, 15 bin adet boş makaron, 19 bin 600 adet doldurulmuş makaron, 2 adet elektronik tütün sarma makinası, 35 kilogram kaçak tütün ve 16 litre merdiven altı İmal edilmiş sahte alkol ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, İ.Ö, K.M, M.A., M.E. ve K.A. gözaltına alındı.

Konu ile ilgili tahkikat sürüyor.