'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti

26.11.2025 21:01
Bursa'da, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve 3 motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerindeki motoru zorla indirdiği görüntülerle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.'nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

2 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'suç uydurma ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Suç, Son Dakika

