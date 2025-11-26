Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Kasım Cuma günü sosyal medya platformlarından paylaşılan 3 adet motosikletlinin bir çekiciyi durdurarak silah çektiği ve çekici üzerinde bulunan motoru zorla indirmesi içerikli video ile ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmada sosyal medya hesabının sahibi A.E. ile birlikte olan S.T., M.S. ve B.Y.'nin senaryo kurgulayarak çekim yaparak ve sosyal medyada paylaştıkları belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'suç uydurma ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
'Tık' uğruna imza attıkları skandalın sonu karakolda bitti
