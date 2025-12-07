Bursa'da Sarı Kodlu Uyarı ve Kar Yağışı - Son Dakika
Bursa'da Sarı Kodlu Uyarı ve Kar Yağışı

Bursa\'da Sarı Kodlu Uyarı ve Kar Yağışı
07.12.2025 12:57
Meteoroloji, Bursa'da sarı kodlu uyarı verdi; Uludağ zirvesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da sarı kodlu uyarıda bulunurken, Uludağ'ın zirvesinde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de genelinde kış ayı kendisini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Bursa dahil 22 il için sarı kodlu uyarı verirken; sağanak yağış, kar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması gerektiğini aktardı. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını açıkladı. Gündüz 13 derece, gece ise 3 dereceyi gösteren hava sıcaklığı ile birlikte 10 Aralık Çarşamba gününe kadar yağmur yağışının etkisi olması bekleniyor.

Bursa'nın merkezinde etkili olması beklenen yağmurla beraber, Uludağ'da ise kar yağışı aralıklarla kendini gösteriyor. Hava sıcaklığının eksi 4 derecelere kadar gerileyeceği Uludağ'da en yüksek sıcaklık ise 2 olarak açıklandı. Kar kalınlığının 6 santimetre olarak ölçüldüğü zirvede, kar önümüzdeki hafta içinde de etkili olması bekleniyor.

Yolların açık olduğu Uludağ zirvesinde, karayolları ekipleri ise yağan kar yağışıyla birlikte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa'da Sarı Kodlu Uyarı ve Kar Yağışı

SON DAKİKA: Bursa'da Sarı Kodlu Uyarı ve Kar Yağışı - Son Dakika
