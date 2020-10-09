Bursa'da şiddetli dolu yağışı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'da yoğun yağışların görüleceğine dair uyarılarda bulunurken, akşam saatlerine doğru aniden bastıran yağış etkili oldu. Bursa'nın özellikle kıyı ilçeleri olan Mudanya ve Gemlik'te hayatı felç eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dolu yağışının da görüldüğü Gemlik ve Mudanya'da, bazı araçlar oluşan su birikintisi nedeniyle yolda kaldı. Dolu ve yağmur nedeniyle sürücüler, hızlarını düşürerek yollarına devam etmeye çabalarken, polis ekipleri ise vatandaşları dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Öte yandan Orhangazi ilçesinde de, belediye camilerden yağış nedeniyle anons gerçekleştirdi. Yapılan anonsta vatandaşlar, sağanak nedeniyle uyarıldı.

Hava sıcaklığının 18 dereceye düştüğü Bursa'da yağışların, gece yarısına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.