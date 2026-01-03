Bursa\'da Şiddetli Lodos Zor Anlar Yaşattı

Bursa'da hızı saatte 75 kilometre hıza ulaşan lodos önüne geleni sürükledi. Bazı vatandaşlar uçmamak için yere kapanırken, bazıları direklere tutunup rüzgarın dinmesini bekledi. O anlar İHA kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da sabah saatleri itibariyle etkili olan lodos akşam saatlerin kent merkezinde şiddetini yükseltti. 75 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle kent merkezinde dışarıya çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kimisi yere kapanıp, kimisi birbirine tutunup rüzgarın dinmesini beklerken, kimileri de rüzgarın karşısında duramayıp yere düştü. O anlar kameraya anbean yansırken, yetkililerden uyarılar peş peşe geldi. Bursa Valiliği zorunlu olmadıkça vatandaşların dışarıda bulunmaması için açıklamada bulundu. - BURSA