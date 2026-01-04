Bursa\'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar, Tarihi Kapalı Çarşı'daki iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Esnaf kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatıları zarar gören esnaf zor anlar yaşadı. Çatısı uçan esnaftan biri, hasarı onarabilmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf ise muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması yönünde taktikler verdi.

İŞ YERLERİNDE MADDİ HASAR OLUŞTU

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.