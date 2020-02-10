Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Jabborova, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Gulcjhrk Jabborova'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Uyanarak evde gaz kokusunun olduğunu fark eden eşi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki bir evde eşiyle uyuyan Özbek uyruklu 2 aylık hamile Gulcjhrk Jabborova (21), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki aylık hamile kadın tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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