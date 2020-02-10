Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

24 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki aylık hamile kadın tedavi altına alındı.

Bursa'da sobadan sızan gazdan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki aylık hamile kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İnegöl ilçesine bağlı kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki bir evde eşiyle uyuyan Özbek uyruklu 2 aylık hamile Gulcjhrk Jabborova (21), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Uyanarak evde gaz kokusunun olduğunu fark eden eşi, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Gulcjhrk Jabborova'yı İnegöl Devlet Hastanesine götürdü.

Jabborova, buradaki müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kulaca, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:22 Kaynak: AA
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