Bursa\'da Sobadan Yangın: 2 Yaralı

Bursa'da iki katlı evde sobadan çıkan yangında 2 kadın dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralılar hastaneye kaldırıldı, alevlerin sardığı bina ise küle döndü.

Merkez Osmangazi ilçesi 1. Çay Sokak üzerinde bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiği gören vatandaşlar 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle evden çıkarılan ve dumandan etkilendiği belirlenen 2 kadın sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede yangının sobadan kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA