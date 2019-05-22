Bursa'da Soğuk Hava Deposunda Yangın
11 saat önce
Bursa'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:16 Kaynak: AA
'nın İznik
ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Elbeyli
Köyü'nün Hespekli mevkisinde Ramazan Yiğit'e ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.
Yangında, iki soğuk hava deposunda maddi hasar oluştu.
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