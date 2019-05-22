Son Dakika Haberleri: Bursa'da Soğuk Hava Deposunda Yangın

Bursa'da Soğuk Hava Deposunda Yangın

11 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'da Soğuk Hava Deposunda Yangın, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elbeyli Köyü'nün Hespekli mevkisinde Ramazan Yiğit'e ait soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, iki soğuk hava deposunda maddi hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:16 Kaynak: AA
Güncel
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