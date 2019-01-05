Bursa'da Sondaj Kuyusunda Dehşet: 1 Ölü, 5 Yaralı
37 dakika önce
Bursa'da sondaj kuyusunda dehşet: 1 ölü, 5 yaralı Bursa'da sondaj sırasında kuyuda metan gazından zehirlenen bir kişi öldü, 4 kişi tedavi altına alındı, bir kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor BURSA - Bursa'da sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenip...
Bursa
'da sondaj kuyusunda dehşet: 1 ölü, 5 yaralı
Bursa'da sondaj sırasında kuyuda metan gazından zehirlenen bir kişi öldü, 4 kişi tedavi altına alındı, bir kişiyi de kurtarma çalışmaları devam ediyor BURSA - Bursa'da sondaj yaptıkları sırada su kuyusunda metan gazından zehirlenip hastaneye kaldırılan 5 kişiden biri öldü. Kuyuda sıkışan bir kişiyi kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre; olay merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi Batıkent Metro İstasyonu yakınlarındaki bir inşaat sahasında yaşandı. İddiaya göre su kuyusu için sondaj yapıldığı sırada gaz sızıntısından şüphelenen 2 kişi kuyuya girdi ve girdikleri yerde sıkıştı. Sıkışan işçilere yardım etmek isteyen diğer 4 işçi de sızan metan gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine 112, İtfaiye
ve AFAD
ekipleri sevk edildi. İlk etapta kurtarılan 5 işçi ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
'ne kaldırıldı. 5 kişiden isimin Yasin olduğu öğrenilen işçi kurtarılamadı.
80 metrelik su sondaj kuyusunun içerisinde sıkışan bir işçiyi ise kurtarma çalışmaları halen sürüyor. Metan gazından zehirlendiği belirlenen işçi için bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kuyunun içerisinde sıkışan işçiye ulaşmaya çalışıyorlar.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:21 Kaynak: İHA
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