Bursa'da "sosyal mesafe, maske ve hijyen" denetimi - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kurallara uyulup uyulmadığına ilişkin denetimler yapıldı.

Son günlerde vaka artışlarıyla dikkati çeken Yıldırım ilçesinde, Kurtuluş Caddesi'ndeki denetime İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkcı, Kaymakam Adem Yazıcı ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz katıldı. Esnafa ve vatandaşlara "sosyal mesafe, maske ve hijyen" kurallarına uyulmasının önemini anlatan yetkililer, maske dağıttı.

İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın Kovid-19'a dair kuralları artık öğrendiğini söyledi.

El hijyeni ve maskenin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulunduklarını belirten Kaşıkcı, "Vatandaşın maskesi var fakat maskeyi doğru kullanma konusunda sıkıntı var. Güvenlik güçleri, belediye ekipleri, denetimlerini devam ettiriyor. Amacımız, vatandaşın kendini koruma bilincini artırmak." dedi.

Kaşıkcı, denetim yaparken asıl amacın ceza kesmek olmadığını anlattı.

Vatandaşların sağlığını korumak üzere bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmayı çok önemsediklerine değinen Kaşıkcı, "Yıldırım ilçesinde bu konuda çok başarılı faaliyetler yürütülüyor. Vatandaşın ciddi anlamda uyum sağlamaya başladığını görüyoruz. Yıldırım'da vaka sayılarında nispeten azalma olduğunu görüyoruz, bu da bizim için memnuniyet verici." ifadesini kullandı.

"Sağlık her şeyden önemli"

Yıldırım Kaymakamı Yazıcı da sağlığın her şeyden önemli olduğuna işaret etti.

Kurallara uymayanlara ceza kesme yetkisinin mülki idare amirliklerinde bulunduğunu, kolluk kuvvetlerinin ise denetimle görevli olduğunu aktaran Yazıcı, "Kolluk kuvvetleri denetimleri yaparken kurallara uymayanlara tutanak tanzim ediyor. Yani polis ceza yazmıyor, tutanak tutuyor. O tutanağı mülki amirlere getiriyorlar ve ceza uygulanıyor." bilgisini paylaştı.

Belediye Başkanı Yılmaz da maskeyi doğru şekilde takarak örnek olmanın önemini vurguladı.

Yılmaz, "Hemşehrilerimizin büyük çoğunluğunun temizlik, sosyal mesafe ve maske hususlarına dikkat etmesine rağmen zaman zaman kimi hemşehrilerimizin bu konuya dikkat etmediğini gözlemlemekteyiz. Biz de hem farkındalığı artırmak hem doğru maske kullanımını göstermek adına denetimlerdeyiz." diye konuştu.