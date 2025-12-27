Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü - Son Dakika
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

27.12.2025 09:59
Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü
Haber Videosu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir sürücü otomobilini okuldan çıkan öğrencilerin üzerine sürdü. Yaşananlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansırken öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterdi. Olayda yaralanan olmadı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan bir okulda 23 Aralık saat 12.00 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı.

ARACINI ÖĞRENCİLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    videoda bişey göremedim.sadece firavunla ilgili birşeyler dinledim okadar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
