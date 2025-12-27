Okuldan çıkan öğrencilerin üzerine araba sürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yer alan bir okulda 23 Aralık saat 12.00 sıralarında korku dolu dakikalar yaşandı.
Bir sürücü, okuldan çıkan öğrencilerin üzerine otomobilini sürdü. Öğrenciler ve veliler sürücüye tepki gösterirken, o anlar başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kendisine tepki gösterenlere hakaret de eden sürücü, hızla olay yerinden uzaklaştı.
