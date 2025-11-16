Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi - Son Dakika
Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi

Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi
16.11.2025 17:35
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 5 çocuğun top oynadığı sırada Hızır Ali isimli 10 yaşındaki çocuk, terliğini almak için girdiği derede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Bursa'da 5 çocuğun dere kenarında top oynadığı sırada meydana gelen olayda 10 yaşındaki Hızır Ali hayatını kaybetti.

TERLİĞİNİ ARAMAK İÇİN GİRDİĞİ DEREDE DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay Karacabey ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çocuklardan Emirhan Yıldız, topa vurmak isterken terliği ayağından çıkıp dereye fırladı. Bunun üzerine terliği almak için suya giren Hızır Ali'nin(10), dere içindeki taşın üzerinde ayağı kayarak dengesini kaybettiği öğrenildi.

CANSIZ BEDENİ 500 METRE İLERİDE BULUNDU

Akıntıya kapılan küçük çocuk, kısa sürede gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışması sonucu Hızır Ali'nin cansız bedeni, düştüğü yerden yaklaşık 500 metre ileride bulundu.

Hızır Ali'nin cenazesi otopsi için Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Karacabey, Bursa

Son Dakika 3-sayfa Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi - Son Dakika

SON DAKİKA: Küçük çocuk, girdiği derede boğularak can verdi - Son Dakika
